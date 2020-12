Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 11 decembrie 2020, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba s-au prezentat primii polițiști din cei 17 care, pana acum, și-au exprimat dorința de a-i ajuta pe bolnavii de coronavirus care au nevoie de transfuzii de plasma imunizanta. ”Misiunea noastra de zi cu zi presupune sa ajutam oameni. Momentele…

- Cincizeci de preoti si credinciosi din Braila au donat sange si plasma convalescenta COVID-19, in cadrul unei actiuni de solidaritate umana si filantropie crestina in beneficiul persoanelor aflate in aceasta perioada pe patul spitalelor si care au nevoie urgenta de sange. "In contextul programelor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni din Siria, solicitanti de azil in Romania, care intenționau sa treaca ilegal frontiera. Cei doi sirieni au fost indrumati catre Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures. In data…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni din Siria, solicitanti de azil in Romania, care intenționau sa treaca ilegal frontiera. Cei doi sirieni au fost indrumati catre Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures. In data…

- Un numar de 50 de voluntari din municipiul Tecuci au donat sange si plasma convalescenta COVID-19, joi, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Galati, in cadrul unei campanii initiate de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, informeaza biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, actiunea…

- Situație neplacuta in fața Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitanților de Azil din Timișoara, de pe strada Armoniei. Zeci de imigranți ilegali dorm in fața Centrului și, se pare ca nu sunt primiți in interior. Aceștia ar trebui carantinați din cauza problemelor cu Covid-19, pentru ca au…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga au depistat, in zona de competenta, doi cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. In data de 15.10.2020, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera din…

- Jandarmii timișoreni nu au ramas nepasatori la criza acuta de sange prin care trec medicii și pacienții in aceasta perioada. In urma apelurilor facute de Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara, 20 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis au donat, miercuri, sange…