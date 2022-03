Polițiștii de frontieră au descoperit peste 1,6 milioane de dolari în mașina unor refugiați ucraineni Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe bunuri, printre care ceasuri de lux, bijuterii și cateva zeci de genți. ″In data de 12.03.2022, in jurul orei 17:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetațeni ucraineni (soț și soție) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina. In baza analizei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

