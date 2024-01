Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat sa acționeze misiunile pentru creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice, prevenirea faptelor antisociale, combaterea infracționalitații și asigurarea unui climat de ordine publica. Polițiștii au fost prezenți…

- Conducatorii auto care efectueaza transport școlar, in atenția polițiștilor dambovițeni , astfel in dimineața zilei de ieri, 9 ianuarie a.c., polițiștii de la rutiera au organizat o acțiune pentru cresterea sigurantei elevilor, prin reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere in care ar…

- La data de 16 decembrie 2023, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au sesizat, din oficiu, cu privire la apariția, pe o rețea de socializare, a unor imagini in care apareau mai mulți minori care agresau doi caini, pe o strada din municipiul…

- Pe parcursul saptamanii trecute, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au organizat 19 activitați informativ-preventive pentru elevii de la Școala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” din Targoviște, Școala Gimnaziala ”Radu cel Mare” din Targoviște, Școala Gimnaziala ”Elena Donici” din Pucioasa,…

- Amenzi in urma unei acțiuni a polițiștilor raza comunei Mihalașeni, pentru nerespectarea regulilor privind microciparea cainilor Vineri, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor au organizat o acțiune pentru verificarea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor, au organizat o acțiune pentru verificarea modului de respectare a legislației privind desfașurarea de activitați ilegale pe fondurile cinegetice.

- Pe parcursul saptamanii trecute, in perioada 23-27 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat verificari la deținatorii de caini periculoși din localitatea Corbii Mari. Pe langa activitațile de control efectuate la cei 34 de deținatori identificați, polițiștii…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au participat la o acțiune, organizata pe raza intregului județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura contravenționala și penala, reducerea riscului rutier, precum și pentru asigurarea unui climat de ordine și…