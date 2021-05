200 de politisti au actionat, in medie, zilnic in sistem integrat, pentru mentinerea climatului de siguranta publica / Efectivele de politie au fost suplimentate in noaptea de Inviere / Politistii buzoieni au constatat in flagrant delict 11 infractiuni si au aplicat 419 sanctiuni contraventionale. In perioada 30 aprilie – 03 mai a.c., peste 800 de polițiștii buzoieni au fost angrenați in misiuni de mentinere a climatului de siguranta publica, prin actiunile derulate in aceasta perioada urmarindu-se si asigurarea unei interventii rapide si eficiente la semnalarea vreunui incident sau ori de cate…