Polițiștii avertizează! Atenție la fraude atunci când faceți cumpărături online! Perioada sarbatorilor reprezinta prilejul perfect pentru achiziționarea cadourilor! Pandemia a redus mult cumparaturile direct din magazine, insa a condus la creșterea exponențiala a cumparaturilor online! Tacticile folosite de infractorii informatici sunt din ce in ce mai inovative și greu (dar nu imposibil !) de detectat, autorii de astazi facand tot posibilul sa obțina ceea ce vor – banii și/sau datele dumneavoastra! Printre inșelaciunile cel mai des intalnite in mediul online, menționam: Cumpararea online a diverselor produse Acest mod de operare presupune achizitionarea de pe diverse… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

