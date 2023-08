Polițiștii au rămas fără salarii, înainte de minivacanță. Sindicaliștii acuză protestul de la Finanțe Probleme financiare pentru mii de angajați din Ministerul de Interne in minivacanța. Un numar mare de polițiști, pompieri și jandarmi din intreaga țara au ramas fara salarii. Conturile lor sunt goale, starnind frustrari și nemulțumiri in randul oamenilor legii. Polițiștii n-au primit salarii Potrivit unor surse, intarzierea salariilor ar fi fost provocata de o combinație de factori, inclusiv protestele desfașurate de angajații din Ministerul Finanțelor. Sindicaliștii susțin ca aceasta acțiune a perturbat procesul de procesare a plaților. Ministrul Marcel Boloș a incercat sa calmeze spiritele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

