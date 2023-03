Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța protest, vineri, in Capitala, in fața sediului Executivului. Sindicaliștii din Poliție (SNPPC) ies in strada, in speranța ca astfel iși vor face auzite mai bine nemulțumirile și ca se vor gasi soluții la revendicarile lor. E vorba despre un miting in Piața Victoriei, dar și de un marș ce…

- Aproximativ 300 de angajați ai Ministerului de Interne au protestat, astazi, timp de doua ore, in fața Prefecturii Iași. Președintele sindicatului national al polițiștilor, Vasile Zelca, a declarat ca solicita aplicarea integrala a legii salarizarii unice precum și cea a pensiilor militare de stat:…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a pronuntat, joi, impotriva recalcularii pensiilor angajatilor din sistemul de aparare, sustinand ca pensiile acestora sunt pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale.

- Sindicalistii din politie, penitenciare si armata organizeaza vineri o actiune de protest prin care solicita deblocarea salariilor si eliminarea discriminarilor in ceea ce priveste pensiile militare de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii și procurorii din București cerceteaza trei persoane, dintre care doua au fost arestate preventiv, intr-un dosar de inselaciune, fals si uz de fals. Acestea fiind suspectate ca au indus in eroare firme de inchiriere a masinilor din Capitala si din Cluj, folosind acte de identitate false pentru…

- Salvatorii din Grecia au continuat toata noaptea, printre vagoanele distruse, cautarile pasagerilor care au supraviețuit tragediei de luni. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a demisionat și șeful…

- La data de 25 februarie 2023, ora 17.00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, in zona „Coloane" din Gara de Nord București, are loc o altercație fizica.Un barbat, de 52 de ani, ar fi aplicat…

- Polițiștii au intrat in alerta dupa ce o femeie insarcinata a fost lovita de o mașina, in București, iar dupa producerea accidentului, joi seara, conducatorul auto a dat bir cu fugiții. Șoferul a fost depistat in Cluj. In tot acest timp, tanara insarcinata a ajuns la spital, in grija cadrelor medicale.…