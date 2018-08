Poliţiştii au împuşcat un individ înarmat cu un cuţit care a atacat agenţi într-un comisariat din Catalonia Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere de Barcelona, chiar inainte de ora 04:00 GMT 'cu scopul de a ataca ofiterii' si a precizat ca barbatul a fost impuscat.



O purtatoare de cuvant a politiei regionale a declarat ca nu poate oferi alte informatii.



Postul de televiziune RTVE a anuntat ca atacatorul era un rezident algerian in varsta de 29 de ani din Cornella care avea documente de identitate spaniole, si ca a fost ucis de fortele de ordine.



RTVE si alte mass-media spaniole au afirmat ca barbatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce incerca sa atace o sectie de politie din Catalonia. Politia regionala Mossos a scris pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia din Cornella (langa Barcelona) in jurul orei locale 06.00, cu "scopul de a ataca ofiterii".…

- Un barbat inarmat cu un cutit a fost ucis luni in timp ce ataca agenti la un comisariat la Cornella de Llobregat, un oras situat in apropiere de Barcelona, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, relateaza AFP. ”Un barbat inarmat cu o arma alba a intrat in aceasta (luni) dimineata in comisariatul…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia…

- Poliția din Catalonia a impușcat, luni dimineața, un barbat care a intrat intr-o secție de poliție din Barcelona inarmat cu un cuțit și a strigat ”Allahu Akbar”. Polițiștii au anunțat ca un...

- Un barbat cu fata acoperita si inarmat cu un cutit a amenintat, luni, angajatii unei banci din Cluj-Napoca si a sustras o suma de bani, dupa care a fugit. Barbatul este cautat de politisti. Politistii din Cluj au anuntat, luni, ca in jurul orei 15:00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca…

- Poliția germana a impușcat duminica un barbat care se comporta violent in interiorul Catedralei din Berlin, a anunțat poliția din capitala germana pe Twitter, facand totodata apel la public sa nu raspandeasca zvonuri, relateaza Reuters.