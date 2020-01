Polițiștii au folosit armamentul din dotare, după ce un bărbat i-a amenințat cu un cuțit; el a fost reținut La data de 25 ianuarie a.c., ora 18.24, polițiștii focșaneni au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, despre faptul ca aceasta ar fi fost agresata de concubin. Cu ocazia deplasarii la fața locului s-a stabilit ca barbatul ar fi parasit locuința pana la sosirea organelor de poliție. Femeia a fost condusa la sediul […] Articolul Polițiștii au folosit armamentul din dotare, dupa ce un barbat i-a amenințat cu un cuțit; el a fost reținut apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

