- Peste 2.700 de articole de imbracaminte contrafacute și 3.000 de maști de protecție inscripționate „FPR2” au fost confiscate astazi de polițiști, care le-au gasit intr-o camioneta, in apropierea unei autogari din Capitala, scrie hotnews , citand Mediafax. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de…

- Politistii si procurorii efectueaza astazi cinci perchezitii in Bucuresti, la persoane suspectate ca ar fi clonat site-uri care vand incaltaminte si parfumuri si comercializau produsele contrafacute prin intermediul unor societati de curierat, scrie agerpres. „Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Marti, 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea…

- Polițiștii din București au tras mai multe focuri de arma, joi noaptea, pentru a opri patru barbați surprinsi in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme. „In noaptea de 22 – 23 octombrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Sectorului 3, au…

- Un bucureștean banuit de talharie a fost prins de polițiști, in sectorul 2, cu focuri de arma. In același dosar, un alt barbat a fost arestat, conform Mediafax. Este vorba de cel de-al doilea hoț care l-a talharit pe consulul Ambasadei SUA, la București, in plina strada, potrivit stiripesurse.ro . Un…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliara in București și in județul Ilfov. In urma operațiunii,…

- Polițiștii Capitalei au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa apariția unor imagini in spatiul public in care o fetița este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata Protecția Copilului. “In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata…

- Potrivit unei informari transmise sambata de catre Politia Capitalei, in data de 27.08.2020, la Sectia 19 Politie s-a prezentat o persoana care a reclamat ca in aceeasi zi, in jurul orei 10,00, a fost publicat pe o retea de socializare, un material video, in care un barbat ii adreseaza amenintari,…