Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite si au ajuns la spital. Scandalagiii au venit inclusiv cu o drujba. Forțele de ordine au folosit armamentul din dotare și au tras cu pistolul cu bile de cauciuc. Sursa foto: presasm.ro In urma incaierarii, un agent de politie a ajuns la urgente cu urechea taiata. Mai multe…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui conflict intre locuitorii cartierului de romi din localitatea Petea (Satu Mare) și forțele de ordine, potrivit presei locale. Cel puțin un polițist a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe dupa ce urechea i-a fost retezata de unul dintre scandalagii.…

- Satul Petea din județul Satu Mare a fost scena unor lupte de strada, duminica seara, 4 aprilie, intre zeci de localnici și forțele de ordine, relateaza site-ul local PresaSM . Potrivit sursei citate, in timpul conflictului mai mulți polițiști au fost raniți, și cel puțin unul a fost transportat la…

- Un tanar participant la protestele anti-restrictii care au loc, miercuri, la Constanta a fost pus la pamant, incatusat si dus in duba Jandarmeriei. Din primele informatii, tanarul ar fi refuzat sa se legitimeze. Dupa stabilirea identitatii, el a fost eliberat. Tanarul imobilizat de jandarmi susține…

- Zeci de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si in sapte judete, in doua dosare de evaziune fiscala, in care sunt vizate cinci grupari cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Polițiști din…

- Cunoscutul bucatar Adrian Pop a murit la spital, marți seara, dupa ce a fost adus in coma, cu lovituri multiple. El participase, la sfarșitul saptamanii trecute, la o petrecere din Apahida, judetul Cluj, unde se presupune ca ar fi fost batut. La eveniment au participat și mai mulți polițiști, potrivit…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineata, in zona localitatii Podu Iloaiei, din judetul Iasi, intre un microbuz si un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic din IGPR, accidentul s-a produs pe DN 28 Iasi – Targu Frumos. Microbuzul transporta muncitori, iar in…

- Cei patru copii au 10 ani si sunt colegi de clasa la o scoala din Galati. Ei s-au plans marti seara parintilor de usturimi oculare, iar miercuri dimineata au ajuns la spital. Medicii sustin ca iritatia s-ar fi produs de la o lampa cu ultraviolete folosita in sala de clasa, relateaza Adevarul. De altfel,…