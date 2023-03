Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile de cautare se vor desfașura in Padurea Dumbrava, in alta zona decat cea verificata pana acum, anunța Turnul Sfatului. La acțiune vor participa polițiști din cadrul I.P.J Sibiu, din structura de investigații criminale și echipa canina, precum și 40 de voluntari din cadrul Clubului de caini…

- Comunitatea evanghelica din Sibiu se roaga pentru ca Angelika Maurer, studenta disparuta in padurea Dumbrava din Sibiu in urma cu o luna. Autoritatile au abandonat varianta conform careia fata s-ar afla in padurea Dumbrava, iar acum vor sa afle cu cine a vorbit tanara inainte sa dispara fara urma.Comunitatea…

- Angelika Maurer a fost vazuta ultima oara pe 8 februarie, atunci cand a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce ieșea pe poarta caminului de la Institutul Evanghelic din Sibiu, in care locuia. In aceeași zi, a fost vazuta parasind orașul spre comuna Poplaca. Polițiștii au publicat vineri…

- Studenta disparuta din Sibiu, Angelika Maurer, e in continuare de negasit. Mobilizarea celor 300 de persoane care au participat, joi, 2 martie 2023, la cautari, a fost fara succes, spre disperarea familiei.

- Comunitatea din Sibiu s-a unit intr-un efort uriaș pentru a da de urma unei studente de la Institutul Evanghelic din oraș, disparuta in imprejurari suspecte, acum aproape o luna. Peste 400 de oameni au scotocit o padure din zona Muzeului Astra, unde au fost descoperite mai multe obiecte ale fetei de…

- Sunt ample cautari, joi dimineața, in padurea Dumbrava de langa Sibiu. Peste 350 de oameni o cauta pe Angelika, o studenta data disparuta pe 15 februarie 2023. Zilele trecute, pe baza semnalului GSM, a fost gasit telefonul mobil al tinerei, dar și portofelul cu acte și cheile de la camin, impraștiate…

- Angelika Claudia, tanara de 25 de ani data disparuta in Sibiu, pe data de 15 februarie, este in continuare de negasit. Polițiștii ii roaga pe cei care pot oferi informatii sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic pentru situații de urgenta 112.La mijlocul…

- O adolescenta de 13 ani din comuna bistriteana Tarlisua, care a plecat de acasa in cursul zilei de duminica si nu s-a mai intors, este cautata, luni, de echipe de politisti, jandarmi, pompieri si mai multi voluntari, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul de Politie