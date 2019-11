Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din Alba Iulia, de profesie politist, implicata in scandalul dintr-un club este cercetata de superiori, dupa aparitia in spatiul public a unor filmari cu altercatia dintre aceasta si un membru al lumii interlope locale.

- Ziarul Unirea VIDEO| Politista implicata in scandalul de la clubul STAGE, cercetata de superiorii sai. Femeia era in timpul liber atunci cand a avut loc incidentul si, potrivit unor surse, ar fi consumat alcool. Politista implicata in scandalul de la clubul STAGE, cercetata de superiorii sai. Femeia…

- Polițista implicata in scandalul dintr-un club din Alba Iulia este și ea cercetata de superiori, dupa apariția in spațiul public a unor filmari cu altercația dintre aceasta și un membru al lumii interlope locale. Aceasta lucreaza la o structura secreta a MAI, cel mai probabil la Direcția de Operațiuni…

- O polițista aflata in timpul liber a fost lovita și tarata de par pentru a fi scoasa dintr-un club din Alba Iulia, imaginile fiind suprinse de camerele de supraveghere ale localului. Potrivit Poliției, barbatul este cercetat in cel puțin trei dosare penale pentru lovire sau alte violențe și tulburarea…

- Ziarul Unirea Interlop din Alba Iulia retinut de politiști: Ar fi agresat o politista aflata in timpul liber Interlop din Alba Iulia retinut de politiști: Ar fi agresat o politista aflata in timpul liber Un barbat din Alba Iulia cu antecedente penale a fost retinut de politisti, fiind cercetat pentru…

- Un barbat din Alba Iulia cu antecedente penale a fost retinut de politisti, fiind cercetat pentru lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Victima acestuia este o politista aflata in timpul liber.

- Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Potrivit unor surse ale Alba24 ar fi vorba despre o polițista aflata in timpul liber. Scandalul petrecut intr-un club din Alba Iulia a fost…

