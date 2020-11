O polițista din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), este acuzata de procurorii anticorupție ca a cerut 15.000 de euro de la un medic estetician pentru o paciența nemulțumita. Conform DNA, polițista a primit banii și a oprit o parte și pentru ea. Potrivit DNA, M. A.-G., la data faptelor subcomisar de poliție in cadrul DGPMB – Poliția Sector 6 – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, este trimisa in judecata sub control judiciar pentru șantaj și participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic (doua fapte). In rechizitoriul intocmit,…