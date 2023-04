O politista de la Transporturi Feroviare a fost agresata si pipaita in Gara de Nord. Era imbracata in civil si astepta langa o farmacie. Desi in jurul ei erau zeci de persoane, nimeni nu i-a sarit femeii in ajutor. Individul a fost ridicat de jandarmi si dus la audieri. Acum este cercetat in libertate, iar sindicatele sunt revoltate: vor schimbarea incadrarii din amenintare in ultraj.