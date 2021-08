Stiri pe aceeasi tema

- Un politist rutier din Prahova a fost testat pozitiv la cocaina in cadrul unor activitati de verificare la care a fost supus la intrarea in serviciu, ancheta in acest caz fiind preluata de DIICOT, noteaza Agerpres. Potrivit datelor comunicate, vineri, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- In aceasta dimineața, polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat 13 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Arad, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Mai multe persoane ar fi introdus in țara droguri provenite…