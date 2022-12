Stiri pe aceeasi tema

- STUPOARE…Ies la iveala detalii incredibile despre activitatea infractionala a politistului din Vaslui, Madalin Iulian Silitra, cel care s-a lepadat de haina statului si s-a apucat de spargeri, mai rau ca interlopii. Recent, a fost trimis in judecata pentru ca a patruns noaptea in noua farmacii si sali…

- Deși trebuia sa combata infracțiunile, un fost polițist de 24 de ani din Vaslui era specializat in furturi. Tanarul a dau noua spargeri in doar patru luni, in farmacii și sali de jocuri! Madalin a fost reținut de autoritați, moment in care a fost gasit asupra lui și un cuțit.

- Noua spargeri in doar 4 luni. Este recordul unui fost polițist din Vaslui care s-a specializat in furtul și golirea seifurilor din farmacii și sali de jocuri. Barbatul, fost agent de poliție rurala in cadrul IPJ Vaslui, a fost reținut intamplator, fiind depistat de polițisti avand asupra sa un cuțit…

- Un fost politist s-a specializat in furtul si golirea seifurilor din farmacii si sali de jocuri. A operat timp de patru luni, timp in care a dat noua spargeri. A fost retinut intamplator, fiind depistat de gardieni avand asupra sa un cutit in zona de agrement a complexului Palas. Va avea posibilitatea…

- La doar 14 ani, un pusti pare sa se fi decis asupra unei viitoare cariere de infractor. Consumator de alcool si droguri, el avea deja la activ un furt si o talharie calificate, dupa care a incercat si o spargere la Iasi. Pana sa fie judecat pentru aceasta ultima fapta, a mai comis o talharie, prezentandu-se…

- Un numar de 42 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata la membrii a doua grupari infractionale organizate din Iasi, care acordau imprumuturi banesti cu camata, dobanzile solicitate fiind cuprinse intre 20 si 120% si, in anumite cazuri, si de 400%, fiind identificate peste 50 de persoane…

- Un nou grup de comune aflate intr-o situație financiara dificila este ajutat financiar de catre Consiliul Județeamn (CJ) Vaslui. In urma rectificarii bugetare care va fi operata la ședința ordinara din aceasta saptamana, la capitolul „alte servicii publice generale”, fondurile se diminueaza cu suma…

- Automaturatorile Bucher CityCat 5006 sunt utilaje compacte, confortabile și adaptabile. Sistemul de direcție pe patru roți asigura o manevrabilitate sporita, iar peria frontala asigura curațarea perfecta și a zonelor dificile. Sistemul de aspirare are gura de aspirare din oțel inoxidabil, iar ventilatorul…