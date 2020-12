Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ranit, duminica dupa-amiaza, dupa ce autospeciala in care se afla a fost lovita din sens opus de un alt autoturism in apropierea comunei Madaras, in cauza fiind intocmit dosar penal, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita. Potrivit…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 468 sanctiuni contraventionale si au retinut 52 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Valoarea totala a sanctiunilor aplicate…

- Un barbat din localitatea Ivesti, județul Galați, infectat cu COVID-19, a incercat sa iasa din comuna aflata in carantina printr-o padure situata la marginea localitatii. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit Agerprers, care citeaza un comunicat al Inspectoratului…

- Politistii bistriteni au intocmit un dosar penal pentru coruperea alegatorilor dupa ce, in comuna Rodna, un candidat i-ar fi oferit bani unui barbat pentru a vota cu o anumita persoana, a anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Unui alegator din comuna Gradistea i-ar fi fost inmanate duminica mai multe buletine de vot pentru alegerea primarului localitatii, iar politistii au intocmit dosar penal si efectueaza cercetari pentru frauda electorala, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea,…

- Politistii au intocmit dosar penal si efectueaza cercetari pentru infractiunea de "coruperea alegatorilor" in urma unei sesizari privind oferirea de bani in scop electoral in orasul Draganesti-Olt, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru tentativa de frauda la vot la o sectie din municipiul Sibiu, unde s-a gasit un buletin de vot stampilat, informeaza duminica un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "La ora 11:45, BEJ a sesizat faptul ca la sectia…