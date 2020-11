Politist lovit violent de un sofer. Sindicatul Europol: Este beizadeaua unei persoane din Secretariatul General al Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost lovit violent, cu masina, de un sofer care a stationat neregulamentar in zona Garii de Nord, a anuntat Sindicatul Europol, sambata, pe Facebook. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți…

- Un politist a fost lovit violent, cu masina, de un sofer care a stationat neregulamentar in zona Garii de Nord, a anuntat Sindicatul Europol, sambata, pe Facebook. "Politist lovit violent de un sofer. Un autoturism stationat neregulamentar in zona Garii de Nord din Bucuresti, pe modul 'avarii',…

- Un politist a fost lovit violent de o masina in zona Garii de Nord din Bucuresti. Conform sindicatului Europol, politistul il atentionase anterior pe soferul masinii ca stationa neregulamentar in zona pe modul „avarii" si i-a spus sa se puna in miscare.

- Un polițist din București a fost spulberat pe o strada din apropierea Garii de Nord din București de un șofer care circula neregulamentar. Imediat dupa ce l-a lovit pe agent, șoferul a fugit de la locul accidentului, insa a fost prins de polițiștii la scurt timp, scrie News.Accidentul a avut loc, sambata,…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident violent, produs noaptea trecuta, in comuna doljeana Melinesti. Potrivit oamenilor legii, un sofer de 50 de ani a pierdut controlul directiei si a lovit un cap de pod. In urma accidentului a fost ranit si un barbat de 38 de ani, pasager pe bancheta…

- Primarul in funcție al sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, joi, la intrarea in sediul PSD, ca imaginile difuzate de Antena 3 și RTV au fost filmate de pe monitoare cu telefonul mobil și așa au ajuns la televiziuni. ”Au fost filmate de pe monitoare, luate de pe camera de supraveghere. Le-am vazut…

- Ziarul Unirea 116 persoane infectate cu Covid-19 NU sunt atribuite niciunui județ, conform ultimului raport al Guvernului. Unde s-au inregistrat cele mai multe cazuri astazi O situație bizara s-a petrecut in urma calcularii numarului de cazuri confirmate cu coronavirus in țara noastra. Cele mai multe…

- Un incendiu a izbucnit, sambata dimineața, la un cunoscut hotel din București, acolo unde pompierii acționeaza cu mai multe autospeciale.Este vorba despre Hotelul Triumf de pe Șoseaua Kiseleff. Flacarile au izbucnit la acoperiș, iar pompierii acționeaza cu 6 autospeciale. Zece persoane, personal…