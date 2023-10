Polițist local din Arad, reținut pentru tortură. A bătut un tânăr până a murit Un agent al Poliției Locale din Arad, Florin Nicolae Liber, in varsta de 29 de ani, din municipiul Arad, a fost retinut si este cercetat pentru tortura urmata de moartea victimei, dupa ce la mijlocul lunii iulie a ridicat de pe strada un barbat care ar fi fost agresiv cu trecatorii si l-a dus la sediu pentru a fi amendat, insa acolo l-ar fi batut crunt, victima suferind, printre altele, ruptura de cord. Reținerea s-a produs in contextul morții lui Mircea-Vișan Muzsunye, in varsta de 32 de ani, barbat din Lipova, Arad, in cazul caruia familia acuza ca agenți ai Poliției Locale l-au omorat in bataie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

