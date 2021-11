Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața s-a stins din viața Constantin Vlad, polițist local in cadrul Compartimentului de Protecție a Mediului de la Direcția de Poliție Locala a municipiului Buzau. Constantin Vlad avea 50 de ani și, in urma cu doua saptamani, fusese infectat cu virusul SARS-CoV-2. Dupa cateva zile in…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, au fost inregistrate 113 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din totalul celor 768 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 7 și 86 de ani. Direcția de Sanatate Publica a raportat și 14 decese la pacienți cu varste cuprinse intre…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 196 de cazuri noi și alte doua cazuri de reinfectare cu virusul Sars-Cov-2, la nivelul județului Buzau. Pacienții au varste cuprinse intre 2 luni și 87 de ani. Direcția de Sanatate Publica a raportat și trei decese. Este vorba despre pacienți in varsta de 62,…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca la Buzau. Miercuri, Direcția de Sanatate Publica a raportat 209 cazuri noi de infectare și un caz de reinfectare cu virusul Sars-Cov-2. Pacienții au varste cuprinse intre 10 luni și 86 de ani. De asemenea, in ultimele 24 de ore…

- 160 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore din cele 794 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 11 luni și 89 de ani. Direcția de Sanatate Publica transmite ca pe langa cele 160 de cazuri au mai fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu Sars-Cov-2, la doua persoane…

- Spitalul Orașenesc Beclean are un deficit de 11 medici și 13 asistenți medicali. Inclusiv Compartimentul de Primiri Urgențe a fost suspendat o perioada din cauza unui post vacant. In aceste condiții, daca situația se agraveaza, spitalul din Beclean poate cel mult sa puna cateva izolatoare la dispoziție,…

- Un nou caz de infectare cu noul Covid-19 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore la nivelul județului Buzau, transmite Direcția de Sanatate Publica. Buzoianul are 53 de ani și a fost testat la Spitalul Județean de Urgența Buzau. In ultimele 48 de ore, au fost testați 403 buzoieni. Articolul Buzoian…

- 242 buzoieni s-au testat in ultimele 24 de ore, fara a fi descoperit vreun caz nou de infecție cu noul Coronavirus, comunica Direcția de Sanatate Publica. In acest moment, 900 buzoieni se afla in carantina la domiciliu și alți 9 in izolare la domiciliu. Articolul COVID-19 / Niciun caz nou de infectare…