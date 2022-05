Politist local bătut măr de un … tânăr de 22 de ani! Un polițist din cadrul Poliției Locale Municipale Targu Mureș a fost batut fara mila in stația de autobuz din Panov, in timp ce aștepta autobuzul pentru a merge acasa.Bataia a survenit in data de 12 mai in jurul orei 21:30 – 22:00 dupa ce acesta și-a predat echipamentul la sediul poliției – ieșind din tura – și a pornit spre casa.Faptașul a fost prins la scurt timp dupa altercație și are 22 de ani. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 1 aprilie, Biroul de Investigații Criminale din Baia Mare a fost sesizat de catre un barbat in varsta de 49 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața scarii unui imobil de pe strada Luminișului, prin intrebuințarea de acte de violența a fost deposedat de o […] Source

- Tanar din Alba REȚINUT de polițiști: Și-a BATUT iubita și mama care a intervenit in conflict Tanar din Alba REȚINUT de polițiști: Și-a BATUT iubita și mama care a intervenit in conflict Un tanar din comuna Roșia de Secaș a fost reținut de polițiști, pentru violența in familie. Și-ar fi agresat concubina…

- Un tânar de 32 de ani a decedat la spital dupa ce a fost batut cu bestialitate de trei indivizi. Încaierarea a avut loc în seara de 22 februarie, într-o localitate din raionul Hâncești, transmite TV8.md. Barbatul s-a stins trei saptamâni mai târziu,…

- SCANDAL la Blaj: Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce a batut un tanar. Victima a ajuns la spital SCANDAL la Blaj: Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce a batut un tanar. Victima a ajuns la spital Politistii din Blaj au retinut un barbat, din municipiu, ce este cercetat pentru lovirea…

- In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 02:34 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului in Piața Trandafirilor, in vederea stabilirii scopului prezenței pe raza respectiva, intrucat șoferul…

- Aproape 12.000 de lei amenda au dat polițiștii unui tanar care s-a crezut regele șoselelor. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02:30 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului ,…

- Joi, 17 februarie, la ora 14.53 polițiștii Postului de Poliție Comunal Moisei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca a fost agresat de catre un alt barbat. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38 de ani din Moisei,…

- Miercuri, 16 februarie, la ora 12.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin plangere formulata de catre o femeie de 76 de ani din municipiu cu privire la faptul ca a fost talharita. In fapt, in jurul orei 01.00, in timp ce se deplasa pe bulevardul Republicii la intrarea pe podul ce face legatura…