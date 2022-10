Poliţist fotografiat dezbrăcat după ce făcuse sex în maşină cu o colegă Poliția Romana a deschis o ancheta interna dupa ce la ministerul de Interne ar fi ajuns o fotografie in care aparea un ofițer de poliție dezbracat langa o autospeciala, in care ar fi intreținut relații sexuale cu o colega de serviciu, relateaza publicația Vremea Noua . O ancheta interna este in curs de desfașurare la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, dupa ce o fotografie cu un polițist dezbracat intr-o mașina de poliție a fost trimisa la Ministerul de Interne. Potrivit vremeanoua.ro, fotografia a fost trimisa la MAI de un martor, care a mai spus ca polițistul a fost surprins dezbracat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

