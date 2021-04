Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de poliție din Tg. Jiu trimis la protestele anti restricții, miercuri seara, a fost filmat de un grup de tineri cand urla la unul dintre ei și il amenința, fiind deranjat de faptul ca, așa cum spune trebuie sa stea pe strada din cauza protestatarilor. Imaginile au fost distribuite pe Facebook…

- Agentul sef de politie Benoni Croitoriu, sef de post la Gheraesti, a incetat din viata in aceasta dimineata (17 martie) dupa mai bine de doua saptamani de lupta cu noul tip de coronavirus. El s-a infectat la inceputul lunii martie, a dezvoltat o forma severa a bolii, cu afectare pulmonara masiva si…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, originar din raionul Hincești ce efectua curse ocazionale peste hotare, a incercat sa-i ofere unui polițist de frontiera bani dupa ce a fost depistat ca nu deținea licența de transportare a calatorilor in regim internațional.

- Un politist si alti trei suspecti au fost retinuti pentru 24 de ore in legatura cu furtul a 300.000 de euro dintr-un seif aflat in casa unei femei din Pancota, care fusese imobilizata in locuinta.

- Un tanar a fost prins, in noaptea de 24 spre 25 februarie, in timp ce incerca sa deschida mai multe mașini, pe strada Maria Latarețu din Targu Jiu. La fața locului au fost direcționate mai multe patrule din cadrul dispozitivului de ordine publica, iar in urma activitaților desfașurate a fost identificat…

- O patrula mixta, formata dintr un politist din cadrul Sectiei 4 si un jandarm al G.M.J. Tomis Constanta, a oprit pentru control, pe bulevardul I.C. Bratianu, un autoturism, condus de un barbat, de 22 de ani. In urma verificarilor s a constatat faptul ca acesta se afla in carantina la domiciliu. In cursul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din municipiul Motru, a intrat cu masina la volanul careia se afla in gardul unui imobil din Targu Jiu. Acesta nu avea permis de conducere si, in urma evenimentului, un prieten care se afla in masina a fost ranit.

- Protagonistul unui grav incident petrecut in aprilie 2017 pe holurile Cinema City, Bogdan Galanton, trimis in judecata pentru ultraj dupa ce l-a provocat și amenințat pe un luptator din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale de la acea vreme, Razvan Bolea, cei doi avand un conflict mai vechi, a ...