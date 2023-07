Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, care era urmarit, a fost ranit, miercuri, de catre politistii care incercau sa-l prinda, conform IPJ Cluj. Barbatul, cautat pentru trafic de minori, a fost impușcat in picior de polițiști dupa ce a fugit la vederea agentilor, care inițial l-au somat, au tras focuri de arma in…

- Un vas al Poliției Romane de Frontiera a fost scufundat de o barja din Ucraina pe brațul Chilia marți. Barja ucrainiana impinsa de un impingator sub pavilion Portugalia a fost scapata de sub control și a lovit atat pontonul de pasageri cat și pe cel al Poliției de Frontiera din Chilia Veche. Impactul…

- Sindicatul Europol a postat pe Facebook fotografii cu scaune rupte si echipamente IT periferice din 2005, cu taste lipsa sau care se blocheaza, pe care se lucreaza in Vama Petea. Sindicaliștii reclama, vineri, ”umilinta furnizata de MAI pentru fiecare politist de frontiera”. ”Welcome to Romania, a Schengen…

- Un cetatean peruan a fost trimis in judecata dupa ce a fost depistat, la inceputul acestui an, pe Aeroportul Henri Coanda, cu cinci kilograme de cocaina. Barbatul a fost cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de…

- Un polițist din Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a fost prins conducand sub influenta alcoolului, el fiind testat pozitiv si pentru mefedrona, un drog sintetic, informeaza, vineri, institutia, potrivit Agerpres. „Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu…

- Un cadru activ din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a fost prins conducand sub influenta alcoolului, el fiind testat pozitiv si pentru mefedrona, cunoscuta și ca „drogul saracilor”.

- Minel Prina, fostul edil din Slatina și condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare in același dosar cu fostul lider PSD Darius Valcov, a fost prins de polițiști la Milano. Și Darius Valcov, dat in urmarire pentru ca are de ispașit 6 ani de inchisoare se afla tot in Italia, cel mai probabil la […]…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care vizeaza personalul Curtii Constitutionale care prevede, printre altele, faptul ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile…