S-a intamplat noaptea trecuta, atunci cand un tanar politist, incadrat la Sectia 12 Bucuresti, a iesit din tura: polițistul a pierdut incarcatorul pistolului in prima zi de munca! Cum a fost posibil? La predarea armamentului a descoperit ca ii lipseste incarcatorul in care se aflau 15 gloante. Politist din Bucuresti a pierdut incarcatorul pistolului: Nu și-a adus aminte! Mai mult, tanarul politist nu si-a adus aminte unde ar fi putut sa uite incarcatorul, iar acum Politia Capitalei a declansat o ancheta. „Cu privire la informatiile aparute in spațiul public, conform carora un polițist ar fi pierdut…