Polițist de frontieră din vestul țării, infectat cu coronavirus Sindicatul Europol a anunțat ca un polițist de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Naidaș, care aparține de ITPF Timișoara, a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Raspandirea cu viteza a noului virus COVID-19, lovește și angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un coleg care e personal contractual in cadrul Sectorului Poliției […] Articolul Polițist de frontiera din vestul țarii, infectat cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

