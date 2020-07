Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Serviciul de Ordine Publica al Poliției orașului Turda a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. El este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca.Ancheta epidemiologica in acest caz efectuata de DSP Cluj arata ca polițistul a avut 11 contacți direcți, din…

- Seful IPJ Olt, comisarul-sef de politie Mihai Mihalache, are test pozitiv pentru noul coronavirus. Un politist de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice a fost de asemenea confirmat.

- Un medic din Iași infectat cu noul tip de coronavirus a dat in judecata Ministerul Sanatatii, Spitalul de Boli Infecțioase, Direcția de Sanatate Publica, dar și Inspectoratul pentru Situații de Urgența, pe motiv ca a fost internat cu forța. Asta dupa ce a apelat de bunavoie la Serviciul de Ambulanța…

- E alerta in Vrancea, acolo unde o femeie care a fost internata in tmai multe spitale a fost diagnosticata cu coronavirus. Directia de Sanatate Publica Vrancea a declansat o ancheta la Spitalul orasenesc Panciu dupa ce o femeie internata in unitatea sanitara a fost confirmata cu COVID-19, dupa ce…

- Polițiști de la Direcția de Ordine Publica – Serviciul protecția Fondului Forestier și Piscicol au demarat o ampla acțiune de control in județul Suceava pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național.Acțiunea are loc in perioada 2-5 iunie și vizeaza ...

- Un barbat de 82 de ani este prima victima de COVID-19 din Caminul pentru Persoane Varstnice Tutova, Vaslui, acolo unde a fost confirmat un focar de coronaviurs, cu 19 persoane depistate pozitiv, din care 12 din randurile beneficiarilor și șapte din cele ale personalului de ingrijire. Noul focar de coronavirus…

- Un cuplu de tineri, soț și soție, din localitatea Salsig au ajuns, ieri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare cu simptome de infectare cu coronavirus. Barbatul a fost primul care a prezentat semnele de boala, fiind internat și testat. Rezultatul lui a ieșit pozitiv. Ulterior și soția a fost…