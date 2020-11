Polițist atacat cu un cuțit după ce i-a atras atenția unui bărbat să poarte masca de protecție Un polițist, ofițer in cadrul Poliției Municipiului Lugoj a fost ranit in aceasta dimineața, in timpul serviciului. Ofițerul participa la o acțiune de verificare a respectarii regulilor de prevenție impotriva coronavirusului, cand, pe strada Timișoarei din Lugoj, a abordat un barbat care facea niște lucrari. Primele informații, conform lugojinfo.ro, indica faptul ca omul legii i-ar […] Articolul Polițist atacat cu un cuțit dupa ce i-a atras atenția unui barbat sa poarte masca de protecție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

