Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus in aceasta saptamana reținerea a 11 inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda, luare de mita, in forma continuata, complicitate la contrabanda asimilata și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Unul […] Articolul Polițist arestat dupa ce a luat mita de 41 de ori de la traficanți de țigari. 11 persoane reținute de DIICOT in dosarul de contrabanda a aparut prima oara…