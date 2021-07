Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis duminica o intensificare a eforturilor de aparare împotriva efectelor schimbarii climatice, în cursul unei vizite în regiunea Eifel din landul vestic Renania Palatinat, una din cele mai afectate de inundatiile masive din ultimele zile din Europa…

- Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in urma inundațiilor din vestul Germaniei a crescut la 80. In schimb, alte 1.300 de persoane sunt date disparute, iar autoritațile nu reușesc sa confirme daca sunt in siguranța, deoarece rețelele de telefonie sunt picate, relateaza The Guardian. Cancelarul…

- Ploile abundente care au continuat cateva zile in Belgia au dus la inundarea mai multor localitați din provinciile Namur, Luxemburg și Liege, inclusiv in oraș balnear Spa. Presa a informat despre pagube materiale semnificative. Au fost afectate case private, restaurante, autostrazi, precum și numeroase…

- Madagascar este prima tara din lume afectata de foamete in urma schimbarilor climatice, avertizeaza ONU. Este cea mai severa seceta din ultimii 40 de ani, a spus la Digi24 climatologul Roxana Bojariu. Ea a avertizat ca din cauza schimbarilor climatice, in zonele unde ploua mult va ploua și mai mult,…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca Europa este „pe o gheața subțire”, pe masura ce varianta Delta a Covid se raspandește pe continent. Avertismentul acesteia a venit in timp ce oficialii din domeniul sanatații din UE au declarat ca varianta va reprezenta 90% din cazurile blocului pana…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat sambata, dupa o intalnire cu presedintele american Joe Biden la summitul G7, ca tara sa si SUA fac progrese in discutiile privind gazoductul Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania prin Marea Baltica si este un subiect de controverse intre aliatii…