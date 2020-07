Politică şi cultură Cand a fost impus cu forta in Europa de Est, si apoi in tari subdezvoltate, de invadatoarele armate sovietice (militare sau ideologice), comunismul a inceput prin dinamitarea Vechiului Regim. Doctrina a resentimentului si a violentei „revolutionare", aceasta plaga totalitara care a lasat in urma sa, numai in secolul XX, peste o suta de milioane de morti, a pretins a fi vocea proletariatului industrial si agricol, adica, cu un termen manipulator, a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

