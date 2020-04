Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit este 'absolut decis' sa continue negocierile cu Uniunea Europeana privind relatiile dupa Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters.

- Vizita de stat in Regatul Unit a imparatului Japoniei, prevazuta in aceasta primavara, a fost amanata din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Palatul Buckingham printr-un comunicat preluat de AFP potrivit Agerpres. Imparatul Naruhito urma sa fie insotit de sotia sa, imparateasa Masako.…

- Marea Britanie va ”inchide robinetul” pentru forța de munca necalificata din afara țarii și va cere ca toți muncitorii straini calificați care doresc sa lucreze in Regat sa aiba o oferta de munca, sa indeplineasca condițiile salariale și cerințele legate de cunoașterea limbii engleze, relateaza Hotnews.…

- Parlamentul European a solicitat miercuri garantarea conditiilor echitabile de concurenta prin angajamente solide si o aliniere dinamica a normelor intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, astfel incat viitorul acord de asociere cu Londra sa fie cat mai profund posibil, potrivit Agerpres. In cadrul…

- Fostul presedinte al Consiliului European declara ca o Scoție independenta ar fi primita in UE "cu entuziasm" Fostul presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca Scotia ar fi primita in Europa "cu entuziasm" daca si-ar obtine independenta de restul Regatului Unit.…

- Dupa divorț, Boris Johnson incepe razboiul cu Bruxellesul. Premierul britanic amenința cu negocieri dure, fara concesii la dresa UE Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a anuntat ca saptamana viitoare se va deplasa in Japonia si Australia pentru a lucra la convenirea unor acorduri comerciale, la doar cateva zile dupa ce tara sa a parasit Uniunea Europeana, informeaza AFP. Raab a explicat duminica, la postul…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…