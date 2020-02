Politica e o curva: S-au folosit de USR sa darame PSD, iar acum, Iohannis si Orban ii declara 'partid non grata'

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și lideri ai PNL au discutat miercuri, la Vila Lac 1, ca la alegerile locale cel mai bine este sa aiba candidați proprii și daca se incheie vreo alianța atunci candidatul susținut sa fie liberal, au declarat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO.S-a discutat ca…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește cu liderii PNL, la Vila Lac 2. Aceștia vor discuta despre stategia pentru votul de investitura al Guvernului, candidații la alegerile locale și planul pentru a se ajunge la alegeri anticipate.Citește și: Dana Budeanu, sfat pentru 'USR plus Doi si-un…

- Deputatul USR, Ionuț Moșteanu, considera ca asumarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua turui este ”o fenta PNL”. El susține ca actualul Guvern va pica in urma moțiunii de cenzura, nu se va ajunge la alegerea primarilor in doua tururi, dar liberalii vor ieși in caștig pentru ca…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza marti o vizita de lucru in landul Bavaria din Germania. Cu aceasta ocazie, presedintele Iohannis va participa la sedinta Guvernului landului Bavaria, unde va sustine o alocutiune si va avea un dialog cu membrii acestui for cu privire la relatiile bilaterale…

- Președintele Klaus Iohannis a recomandat Guvernului „sa mai stea un pic” în ceea ce privește tehnologia 5G, în condițiile în care în prezent exista un singur provider care are capacitatea de a o implementa. „Ce licitație sa faci pentru 5G? Huawei sau…

- Claudiu Nasui, proaspatul președinte al USR București, solicit guvernului Orban sa opreasca urgent politica economica bazata pe consum, pentru a putea inchide bugetul pe 2020. Nasui a subliniat ca aceasta politica aparține „guvernarii ticaloase PSD”, iar repercursiunile acesteia se vor simți in timp…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca adoptarea unei eventuale motiuni de cenzura la adresa guvernului Orban este ”primul pas” spre declansarea alegerilor anticipate. ”Cu siguranta. Asta e bine sa inteleaga toata lumea – daca printr-o angajare a raspunderii guvernul Orban pica, acesta este…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Palatul Cotroceni, ca „ecuația bugetului pe 2020 este una complicata”, dupa ce a discutat pe aceasta tema cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Finanțelor, Florin Cițu.Intrebat despre deficitul bugetar care a crescut la 4,3 la suta din PIB, Klaus…