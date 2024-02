Poliția vreascurilor. Supraveghere video în pădurile din zonele defavorizate Garda Forestiera iși va reduce la minimum numarul de personal, dat fiind ca paza padurilor va fi facuta cu ajutorul camerelor video instalate pe copaci. Inițial, doua condiții trebuie indeplinite pentru mijloacele tehnice de supraveghere: sa existe internet in munți și padurea sa se afle in apropierea zonelor cu populație defavorizata. Astfel, masura este indreptata […] The post Poliția vreascurilor. Supraveghere video in padurile din zonele defavorizate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

