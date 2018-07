Stiri pe aceeasi tema

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Gonen Segev, fost ministru israelian al Energiei și Infrastructurii, a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului, a anunțat, luni, Poliția israeliana și Shin Bet, Serviciul de informații interne al Israelului. Fostul ministru, care timp de cațiva ani a locuit in Nigeria, a calatorit in Guineea…

- Politia bosniaca a inchis luni pentru scurt timp un punct de trecere de la frontiera cu Croatia pentru a bloca un grup de migranti care incercau sa traverseze o zona impadurita pentru a ajunge in Uniunea Europeana, a precizat politia de frontiera intr-un comunicat, relateaza Reuters. Croatia a trimis…

- Politia turca a arestat 150 de militari suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, relateaza vineri Reuters, scrie agerpres.ro. Agentia de presa turca Anadolu precizeaza ca cei arestati se numara printre cei…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump, potrivit…

- Autoritatile franceze au anuntat duminica ca au evacuat insula Mont Saint-Michel "ca masura de precautie" dupa ce un barbat a amenintat politia, relateaza Reuters si AFP. Mai multi...