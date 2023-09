Stiri pe aceeasi tema

- Violențe fara precedent au loc in Suedia, intre bande criminale rivale. In doar 24 de ore, 3 oameni au fosr uciși. Premierul cere intervenția armatei. Premierul suedez, Ulf Kristersson, a vorbit joi despre un sprijin din partea armatei pentru a pune capat escaladarii violentei intre bandele criminale…

- De la inceputul lunii, 7 oameni au devenit victime ale violenței bandelor. Motivul escaladarii este un conflict intern in rețeaua „Foxtrot”, care, potrivit poliției, este condusa de Rawa Majid, 36 de ani, alias „Vulpea kurda”, relateaza publicația suedeza Aftonbladet.Poliția suedeza banuiește rețeaua…

- Trei tineri au fost prinsi de politistii din Bacau consumand alcool si mancand seminte intr-un parc din statiunea Targu Ocna. Acestia au fost amendati, iar patrula de politie i-a cerut unuia dintre ei sa mature cojile de seminte pe care le aruncase in spatiul public, precizand ca i-au "ajutat" sa isi…

- Poliția suedeza a reținut o femeie care a pulverizat un activist anti-Islam cu un stingator, in timp ce acesta organiza un protest de ardere a Coranului in fața ambasadei Iranului din Stockholm, relateaza Al Jazeera.

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce un tren de pasageri a deraiat luni in estul Suediei. Accidentul a fost cauzat de surparea unui rambleu, ca urmare a impactului unor ploi puternice, a anunțat poliția suedeza, potrivit News.ro.In urma deraierii, doua dintre cele patru vagoane…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a fost inlaturata de catre forte de ordine, la o actiune de blocare a portului Malmo, in Suedia, la doar cateva ore dupa primul proces in care a fost condamnata – pentru aceeasi fapta, in iunie – la plata unei amenzi, pentru ca nu s-a supus ordinelor politiei.…

- Politistii de imigrari din Ilfov au preluat marti, pe 4 iulie, de la politistii din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sapte straini, cu varste cuprinse intre 22 si 29 de ani, aflati in situatii ilegale. Dintre acestia,…

- Weekend sangeros in Statele Unite. Doi tineri au murit si alti 28 au ajuns la spital, dupa ce a fost deschis focul la o petrecere din Baltimore, Maryland. Iar in Kansas, sapte tineri au fost impuscati intr-un club. Omagini si detalii care pot afecta emotional.