- inistrul Mediului, Mircea Fechet, afirma, in urma sedintei extraordinare de sambata a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca autoritatile au asigurat „toate interventiile necesare pentru a limita dezastrele provocate de inundatii” si monitorizeaza in permanenta situatia din zonele aflate sub avertizari…

- Inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apa (ABA) Mureș, incluzand și personalul din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor, au efectuat, in perioada ianuarie – aprilie 2023, un numar de 273 de controale in domeniul gospodariri apelor, in bazinul hidrografic al raului Mureș. Potrivit informațiilor…

- Societatea care administreaza platforma a fost sancționata de Garda de Mediu Suceava și de Sistemul de Gospodarire a Apelor. Se iau masuri pentru remedierea situației, iar o echipa de specialiști va ajunge miercuri in zona pentru efectuarea unei expertize

- Raul Bistrita a fost poluat, sambata seara, cu ape de mina provenite de la fosta platforma miniera Isipoaia – judetul Suceava, a declarat prefectul judetului Neamt, Adrian-Vasile Nita. UPDATE Concentratia fierului din raul Bistrita este de trei ori mai mare la intrarea in judetul Neamt, ca urmare ca…

- In urma prabușirii, in subteran, a unor foste lucrari miniere, pe raul Bistrița, pe raza orașului sucevean Broșteni, pe o distanta de circa 7 kilometri in aval, au fost inregistrate depașiri ale concentratiilor pentru fier, zinc si cupru. Populatia este sfatuita sa nu foloseasca apa din rau, informeaza…

- INFORMARE PUBLICA_Apele_Romane_APNCB-H The post Informare solicitare aviz de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamț din partea Administrației parcului Național Cheile Bicazului- Hașmaș R.A. appeared first on Stiri Neamt .

- Refacerea liniei de cale ferata de pe Podul Prieteniei mai are de așteptat. Asta dupa ce CFR Infrastructura a anulat licitația pentru serviciile de expertiza necesare. In data de 18 martie, CFR Infrastructura (administratorul rețelei de cale ferata din Romania) scotea la licitație un contract in valoare…

- Autoritațile locale și județene din Iași anunța grad de atenție sporita din cauza precipitațiilor cazute in ultimele 24 de ore. A fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența și se efectueaza monitorizari pe toate cursurile de apa din județ. Prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru, a precizat…