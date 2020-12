Poliția scoate la concurs peste 1.200 de posturi de ofițer în toată țara pentru agenți Poliția Romana scoate la concurs 1.210 posturi de ofițer prin trecere a agenților de poliție in corpul ofițerilor. Peste 90% dintre posturile scoase la concurs sunt in cadrul structurilor operative, majoritatea la investigații criminale, investigarea criminalitații economice și ordine publica. Posturile scoase la concurs prin trecere in corpul ofițerilor sunt in specializarile: acțiuni speciale; arme, […] Articolul Poliția scoate la concurs peste 1.200 de posturi de ofițer in toata țara pentru agenți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

