- Sistemul informatic de monitorizare electronica va fi extins de luni, 1 ianuarie, in alte 20 de județe. Pana acum, monitorizarea prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronica era posibila doar in București, Iași, Mureș și Vrancea.

- Vineri, 1 Decembrie 2023, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Municipiul Sebeș organizeaza o serie de manifestari dedicate celui mai important moment din istoria țarii noastre. Incepand cu ora 10.00, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, avem placerea de a gazdui un spectacol…

- Campania Poliției Capitalei are ca scop informarea publicului larg cu privire la consecințele grave ale comportamentului abuziv in familie. Prin campania STOP violenței in familie, Poliția Capitalei urmarește informarea cetațenilor cu privire la fenomenul violenței domestice și incurajarea victimelor…

- Aproximativ 100.000 de locuitori ai județului Brașov s-au nascut in alte județe și au venit aici intre 2011 și 2021. In aceeași perioada, din Brașov au plecat mai puțin de jumatate fața de cei veniți. Brașovul este un oraș cu o populație intr-o schimbare accentuata, potrivit datelor oferite de Recensamantul…

- Pragul de admitere la examenul de rezidențiat in 2023 crește la 65% din punctajul maxim realizat la nivel national pentru cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, fața de un prag de 60% anul trecut, potrivit proiectului de ordin pentru aprobarea metodologiei de concurs pus in dezbatere publica…

- Examenul de rezidențiat 2023 va avea loc in 19 noiembrie și au fost scoase la concurs 5.400 de posturi. Noutatea este ca cei care susțin examenul trebuie sa obțina minim 65% din nota maxima posibila pentru a promova, fața de 60%, cum era in anii trecuți, conform unui Ordin al miniștrilor Sanatații și…

- Politistii au emis in primele opt luni ale acestui an 8.629 de ordine de protectie provizorii, 3.606 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice crescand cu 3,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut,…