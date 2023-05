Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana anunta ca de la inceputul anului si pana in 19 mai au fost cautati peste 3.200 de copii, iar unii pleaca de mai multe ori, relateaza News.ro. In 19 mai figurau in evidente aproape 400 de copii disparuti, unii dintre ei plecand din centre de plasament. Autoritatile au demarat o campanie…

- Politia Romana si Asociatia Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, lanseaza campania nationala de prevenire a disparitiei voluntare in randul minorilor "Plecatul de acasa nu e o solutie".Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, obiectivul principal al…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a inmanat Ordinul National „Serviciul Credincios” lui David Muniz, prim-colaborator si fost insarcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei SUA la Bucuresti in perioada 2021- 2023 Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a inmanat astazi, 19 mai 2023, Ordinul National…

- Președintele Klaus Iohannis a acordat in aceasta saptamana una dintre cele mai importante distincții unui diplomat americam aflat in misiune la București. Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat miercuri pe David Muniz, prim colaborator si insarcinat cu afaceri (2021 – 2023) in cadrul Ambasadei Statelor…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat miercuri pe David Muniz, prim colaborator si insarcinat cu afaceri (2021 - 2023) in cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Comandor.

- Acum, aproape ca nici nu mai conteaza daca ”suveranistul bucatar” Liviu Dragnea s-a dus sau nu de ”buna voie și nesilit de nimeni” pe ”fenta” susținerii pe care Sorin Grindeanu ar avea-o din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București in vederea numirii sale in fruntea Serviciului Roman…

- Primaria Municipiului Pitești a gazduit o intalnire importanta cu reprezentanții Ambasadei SUA la București, in data de 30 martie 2023, la care au participat primarul Cristian Gentea, administratorul public Lucrețiu Tudor, viceprimarii Gelu Tofan și Mihai Mihailescu și consilierii Cabinetului Primarului.…

- Atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, William J. O’Connor, a susținut o prelegere in timpul unei conferințe organizate de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații din Suceava. Moderator a fost lectorul universitar doctor Codruț Șerban.…