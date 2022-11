Poliția Română cumpără mii de bastoane. Ce se pregătește? Aproximativ 15.000 de complete baston telescopic vor intra in dotarea polițiștilor incepand cu perioada imediat urmatoare, informeaza Sindicatul Polițiștilor Europol. „Ca scurt istoric, in data de 30.08.2022, I.G.P.R. semneaza acordul cadru pentru furnizarea a 15.000 de complete formate din: un baston telescopic compus din 3 segmente, maner acoperit cu material aderent cu șanțuri transversale (rezistenta […] Articolul Poliția Romana cumpara mii de bastoane. Ce se pregatește? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

