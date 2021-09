Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile olandeze au descoperit 11 migranti ilegali din Albania la bordul unui iaht in Marea Nordului si au retinut doi capitani ucraineni suspectati de trafic de persoane, a anuntat sambata politia, transmite DPA din Paris. Iahtul era in drum spre Marea Britanie, potrivit politiei de…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 16 migranti din Afganistan si Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci TIR-uri incarcate cu diverse marfuri, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Politia…

- Un autoturism de lux cautat de autoritatile din Marea Britanie a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Marea Britanie, aflat in posesia unui cetatean roman. Potrivit reprezentantilor…

- Cel mai mare laborator clandestin de droguri sintetice identificat vreodata in Olanda a fost descoperit in noaptea de joi spre vineri in sud-estul tarii, langa granița cu Germania, informeaza Agerpres . Conform politiei olandeze, laboratorul avea capacitatea de a produce zilnic peste o suta de kilograme…

- Un laborator imens de droguri sintetice, probabil cel mai mare laborator clandestin de acest fel identificat vreodata in Olanda, a fost descoperit in noaptea de joi spre vineri in sud-estul tarii.

- In total, 123 de migranti au fost salvati in largul coastelor de nord ale Frantei, luni, in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii la bordul mai multor ambarcatiuni improvizate pentru a ajunge in Marea Britanie, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP. Una dintre aceste ambarcatiuni…

- Doisprezece migranti au fost gasiti intr-un camion pe autostrada M25 din Marea Britanie dupa ce politia a primit un apel telefonic prin care era informata ca in vehicul se afla mai multe persoane ce faceau eforturi disperate pentru a putea respira, transmite joi dpa, potrivit Agerpres. Serviciile…

- O cantitate imensa de cocaina de clasa superioara a fost descoperita pe un iaht care se indrepta spre Marea Britanie. Autoritațile au anunțat ca pe iahtul plecat din Caraibe se afla cocaina in valoare de aproximativ 80 de milioane de lire sterline. Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei anchete…