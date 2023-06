Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune a doua marfare, unul incarcat cu motorina și celalat cu ingrașaminte chimice. a fost evitata, joi, 8 iunie, in ultimul moment, in gara Sighișoara, județul Mureș, a relatat publicația Club Feroviar. Incidentul a fost confirmat de CFR și de Autoritatea de Siguranța Feroviara din Romania (ASFR).Mecanicul…

- Peste 160 de politisti mureșeni vor fi zilnic la datorie, pe toata durata minivacanței prilejuite de Ziua Copilului și Sarbatoarea Rusaliilor, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranța cetatenilor. "In perioada 1 – 5 iunie, conducerea Inspectoratului de Poliție…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, respectiv Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara, alaturi de polițiștii Serviciului Criminalistic, Biroului Rutier Targu Mureș, Poliției municipiului Tarnaveni și a posturilor de poliție au…

- Un tren incarcat cu echipament și vehicule militare a deraiat vineri seara in județul Brașov, la o trecere de nivel cu calea ferata, anunța realitateadebrasov.net. Incidentul a avut loc dupa ce unul din cele 11 vagoane a sarit de pe șine. Un tren incarcat cu tehnica militara a deraiat, vineri seara,…