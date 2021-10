Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 30 octombrie, in jurul orei 14.30, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit situata pe strada Valea Rece din Targu Mureș. "In urma incendiului au rezultat doua victime minore de cod negru. Un al treilea…

- Sala mare a Palatului Administrativ din Targu Mureș a gazduit vineri, 24 septembrie, o ședința de lucru in cadrul careia dr. Fodor Jozsef Tamas, consilier al ministrului Mediului, a prezentat primarilor invitați informații despre implementarea Ordonanței de Urgența privind intervenția imediata in cazul…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere. In fapt, la data de 20 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și depistat, in data de 15 septembrie, un barbat in varsta de 32 de ani, din Targu Mureș, banuit de furtul unei sume de bani, din posesia altui barbat. "In fapt, din cercetari a reiesit ca cel in cauza,…

- Astazi, in jurul orei 10.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au identificat pe DN15 E60, in afara localitații Chețani, pe marginea parții carosabile, intr-un șanț, cadavrul unui barbat. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat persoana in cauza, ca fiind un barbat, de…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul Combaterea Delictelor Silvice, sprijiniți de polițiști rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, au depistat in trafic joi, 2 septembrie, pe raza comunei Corunca, doua autoutilitare conduse de doi barbati in…

- Politistii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au efectuat miercuri, 1 septembrie, trei perchezitii domiciliare in municipiul Targu Mureș, la locuinta unui tanar in varsta de 17 ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea mai multor furturi de biciclete, precum și la alte locații…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore o femeie din județul Mureș, banuita de comiterea unei infractiuni de talharie calificata. La data de 19 august a.c., in urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii de investigații…