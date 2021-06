Poliţia Locală îşi ia vehicule electrice pentru a patrula prin parcuri Politia Locala Craiova a demarat procedura de achizitie a cinci vehicule electrice pe care vrea sa le foloseasca pentru a actiona in zonele de agrement de pe raza municipiului. Dupa ce saptamana trecuta a lansat licitatia pentru cumpararea a cinci autoturisme dotate cu sisteme de avertizare sonora si luminoasa, pentru care ofera 310.000 lei (62.000 de lei / bucata), luni a initiat o noua procedura. Politia Locala va achizitiona cinci vehicule electrice prin Programul RABLA Plus, pentru care va plati 50% din valoarea lor. Cealalta jumatate reprezinta finantare nerambursabila de la Administratia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23.330 persoane fizice s-au inscris la producatori/dealeri auto in cadrul programului ”Rabla Clasic”, in timp ce, pentru ”Rabla Plus” s-au inscris 4.201 persoane fizice, informeaza Administratia Fondului de Mediu, informeaza AGERPRES . Astfel, conform datelor AFM, in programului “Rabla Clasic”…

- Nu mai puțin de șapte oferte au fost depuse la licitația organizata de Primaria Suceava pentru montarea a șapte stații de incarcare a mașinilor electrice. Anunțul a fost facut de viceprimarul Lucian Harșovschi care a precizat ca investiția va fi finanțata din bani de la Administrația Fondului de Mediu…

- La sfarșitul acestei saptamani, pe traseele RAT Craiova vor mai intra inca doua autobuze electrice din lotul de 16 autobuze articulate achizitionate de la Solaris. Contractul de 76 de milioane de lei (fonduri europene) semnat in aprilie 2020 cu firma poloneza Solaris Bus &Coach prevedea furnizarea a…

- Administratia Fondului pentru Mediu a aratat ca, in cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au inscris la producatori/dealeri auto 18.245 persoane fizice. Pana in prezent, au fost achizitionate 7.336 de autovehicule si o motocicleta. De asemenea, pentru persoane juridice a fost aprobata si publicata…

- Retailerul Auchan participa la Programul "Rabla pentru electrocasnice" 2021, care a demarat vineri cu prima etapa de generare a voucherelor, destinata primelor trei categorii de produse - masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparatura frigorifica. Potrivit unui comunicat al retailerului,…

- Timișoara va avea, in sfarșit, cele 16 stații de reincarcare pentru mașini electrice promise de trei ani. Acestea vor fi realizate cu bani de la Administrația Fondului de Mediu, iar primaria are in sfarșit proiectant și constructor, o firma din județul Argeș. Durata de proiectare și execuție: cam noua…

- Violeta Stoica Zeci de gospodarii din comuna Maneciu, care nu sunt racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, vor beneficia de lumina cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Primaria Maneciu a reușit sa obțina finanțare printr-un program de instalare a sistemelor fotovoltaice pentru gospodariile…

- Zece mașini noi la Poliția Locala Craiova. In bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pentru anul 2021 a fost prevazuta suma de 33 de milioane de lei pentru funcționarea Poliției Locale . Alți 735.000 de lei au fost alocați pentru noi dotari ale instituției. Poliția Locala va achiziționa…