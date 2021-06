Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 iunie-7 iunie 2021, compartimentul Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1 a dat sancțiuni contravenționale Companiei Romprest Service in valoare totala de 160.000 de lei, informeaza Primaria Sectorului 1, intr-un comunicat.

- Aproape 50 de amenzi au fost date in ultima vreme de agenții Poliției Locale Timișoara in Campusul Universitar. Au fost sancționați, printre alții, cerșetorii și cei care au facut scandal. Dar probleme sunt in zona și cu mașinile parcate anapoda. „In ultima perioada, polițiștii locali au aplicat in…

- Campusul Universitar este „foarte mizerabil” a spus consilierul local Adrian Lulciuc de la PNL in cadrul sesiunii de interpelari ce au avut loc, zilele trecute, la finalul ședinței Consiliului Local Timișoara. Acesta i-a cerut viceprimarului Cosmin Tabara, care are in subordine Poliția Locala, sa trimita…

- Monitorizarea permanenta a Sectorului 2, cu patrule auto și pedestre ale Poliției Locale, a avut ca rezultat constatarea de incalcari ale normelor legale in vigoare privind protecția mediului și aplicarea de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 58.500 lei. O spalatorie auto din Str. Biserica…

- Poliția Locala a incheiat un protocol de colaborare cu OPC. Astfel, polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comerciala și inspectori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Timiș au mers in control la centrul comercial Galeria 1. Polițiștii locali au verificat aspecte…

- Continua controalele autoritaților timișene in locuri aglomerate precum magazine și mijloacele de transport. Luni, peste 300 de polițiști, alaturi de jandarmi, pompieri, reprezentanți din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș și ai Direcției Sanitar-Veterinare au mers in control pentru a…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunta ca in urma controalelor efectuate de autoritati, sambata seara, la clubul Bamboo, s-au dat amenzi totalizand 33.000 lei, activitatea unitatii a fost suspendata, fiind demarate si cercetari penale pentru evaziune fiscala. „Incalcarea legii costa. Aseara la Bamboo:…

- Primaria Timișoara a reușit amenajarea și funcționalizarea, de joi, a șase noi paturi de terapie intensiva destinate celor bolnavi de Covid 19. acestea vor funcționa in cladirea Clinicii de Dermatologie, de pe strada Daliei, din Complexul Studențesc. Funcționalizarea noilor paturi ATI vine in contextul…