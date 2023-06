Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ungheni au depistat sute de plante de canepa, in urma unei percheziții in gospodaria unei femei. Plantele erau bine ingrijite, fiind plantate printre randurile de porumb. Ulterior, acestea au fost transmise pentru efectuarea expertizei. Conform legii penale, semanatul ori cultivarea de…

- Salvamontiștii au intervenit, luni seara, pentru recuperarea cadavrului unui barbat care a cazut in prapastie, la Cota 1400. ”Salvamont Sinaia și Salvamont Prahova au intervenit in aceasta seara pentru recuperarea trupului unei persoane cazute dintr-un punct de belvedere, situat in apropierea Cotei…

- Un turist care si-a scrijelit numele pe Colosseumul din Roma risca o pedeapsa cu inchisoarea si o amenda considerabila, au anuntat luni oficiali italieni, transmite agentia ANSA.Tanarul turist - inca neidentificat - care a vandalizat Colosseumul scrijelind cu cheia numele lui si al iubitei sale ("Ivan+Haley…

- Romanii care au aparate de aer condiționat pot primi amenzi de sute de lei daca nu sunt atenți la un singur aspect. Caz uluitor la Constanța! O femeie a fost data in judecata din cauza celor doua aparate de aer condiționat din propriul birou. Cum a fost posibil așa ceva, dar și cu ce amenda […] The…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu aproape 200 de kilometri pe ora, pe un drum judetean din Botosani, in localitatea Curtesti, informeaza News.ro. Tanarul a primit o amenda de putin peste 1.300 de lei si i-a fost retinut permisul pentru patru…

- Olandezii sunt șocați de-a dreptul, dupa ce un conațional a reușit performanța sa devina tatal a cel puțin 550 de copii, atat in Olanda, cat și in strainatate. Acum risca o amenda de 100.000 euro, pentru fiecare caz in parte, daca mai doneaza material seminal. Un judecator de la Tribunalul Districtual…

- Doua persoane erau cautate joi de Politia australiana dupa ce au fost observate in gara din Morayfield, o suburbie din nordul orasului Brisbane, in timp ce tineau in brate un mic ornitorinc infasurat intr-un prosop de baie, informeaza AFP si BBC.com.