Poliția în alertă – cadavrul unui copil, descoperit pe câmp Cadavrul unui copil a fost gasit sambata, in jurul pranzului, pe un camp intre localitațile Mișca și Vanatori, județul Arad. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la prezența unui „cadavru uman, de dimensiuni mai mici, pe un camp la aproximativ 10-12 km intre localitațile Mișca și Vanatori”. La […] Articolul Poliția in alerta – cadavrul unui copil, descoperit pe camp a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețiit al unui copil a fost gasit astazi, in jurul pranzului, pe un camp aflat intre localitațile Mișca și Vanatori, din județul Arad. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu...

- Sebi, copilul disparut la Arad, a fost gasit mort Micuțul Corbei Sebastian Ionel, in varsta de 7 ani, nu putea fi gasit nicaieri din luna ianuarie. Sute de persoane l-au cautat, fara niciun rezultat. Politistii, pompieri, politisti de frontiera, caini de urma, elicopter cu termoviziune, masini dotate…

- Imagini șocante in județul Arad! Dupa aproape 3 luni de cautari, cadavrul baiețelului Corbei Sebstian Ionel a fost gasit. Poliția spune ca era in descompunere, intr-un loc greu accesibil. Un cioban l-ar fi gasit pe copil și a sunat la 112. ”Astazi, 3 aprilie 2021,in jurul orei 13, postul de…

- Astazi, 3 aprilie 2021 ,in jurul orei 13, postul de politie Mișca din jud. Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța de aproximativ 9 km The post Cadavrul unui copil, gasit pe camp. Avea imbracamintea si incalțamintea…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

- In urma cu puțin timp o femeie a sunat la 112 și a spus ca baiatul sau de șapte ani a plecat de dimineața la joaca și nu s-a mai intors. Totul s-a intamplat in satul Vanatori din comuna Mișca. „Garda nr 2 de intervenție Chișineu Criș intervine cu un echipaj SMURD, un echipaj de […] The post Panica la…

- Un copil de 7 ani din Vanatori, județul Arad, este cautat, sambata, de mai mulți salvatori dupa ce a plecat la joaca de dimineața și nu s-a intors la lasarea intunericului, anunța MEDIAFAX. Garda de intervenție Chișinau Criș intervine, sambata seara, cu un echipaj SMURD, un echipaj de cautare…