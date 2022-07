Autoritațile din Giurgiu au pus in executare luni 11 mandate de aducere la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, pentru tot atația suspecți de savarșirea unor infracțiuni de corupție, informeaza procurorii giurgiuveni. Dosarul are ca obiect infracțiuni de corupție savarșite de catre doi agenți de poliție. Au cerut spagi de la soferi ca sa […] The post Politia, in actiune... de incasat de spagi! Doi agenti, retinuti first appeared on Ziarul National .